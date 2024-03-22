Hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya sahasında konuk ettiği Moldova ile 1-1 berabere kaldı.
Kuzey Makedonya'nın golünü 45+1. dakikada Bojan Miovski, Moldova'nın golünü 82. dakikada Vitalie Damaşcan kaydetti.
Kuzey Makedonya'da, Enis Bardhi karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı.
Kuzey Makedonya'nın golünü 45+1. dakikada Bojan Miovski, Moldova'nın golünü 82. dakikada Vitalie Damaşcan kaydetti.
Kuzey Makedonya'da, Enis Bardhi karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı.
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