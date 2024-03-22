Kuzey Makedonya, Moldova ile yenişemedi

Hazırlık maçında Kuzey Makedonya ağırladığı Moldova ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kuzey Makedonya, Moldova ile yenişemedi
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22 Mart 2024 19:21
Hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya sahasında konuk ettiği Moldova ile 1-1 berabere kaldı.

Kuzey Makedonya'nın golünü 45+1. dakikada Bojan Miovski, Moldova'nın golünü 82. dakikada Vitalie Damaşcan kaydetti.

Kuzey Makedonya'da, Enis Bardhi karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı.

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