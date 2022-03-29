Kuzey Makedonya için tarihi maç!

2022 Dünya Kupası play-off yarı final maçında İtalya'yı deplasmanda 1-0 yenen ve finale kalan Kuzey Makedonya'da Portekiz sınavı öncesi büyük bir heyecan yaşanıyor.



Bu akşam TSİ 21.45'de Porto'da Estadio do Dragao'da Portekiz önüne çıkacak Kuzey Makedonya'da ülke basını dev maçı manşetlerine taşıdı.



Daha önce hiç Dünya Kupası'na katılamayan Kuzey Makedonya, Portekiz deplasmanında galip gelerek Katar biletini almak ve tarih yazmak istiyor. Kuzey Makedonya tarihinde ilk kez EURO 2020'ye katılmış, turnuvayı puansız bitirmişti.



Ronaldo'nun finali



Portekiz basını, Kuzey Makedonya finalini Cristiano Ronaldo üzerinden gördü. O Jogo'nun manşetinde Porto'nun ev sahipliğine ve Estadio Dragao'ya dikkat çekilerek, 'Rüyanın başladığı yerde' ifadeleri kullanıldı.



Ronaldo'nun ilk milli maçına bu statta çıktığı, son maçı olmaması için Dünya Kupası biletini istediği kaydedildi.



Record'da da 'Ronaldo'nun finali' haberi dikkat çekti. 37 yaşına gelen ünlü yıldızın kariyerindeki son Dünya Kupası olacağı için mutlaka 2022 Katar'da olmak istediği vurgulandı.





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