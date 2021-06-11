Kuzey Makedonya - Hollanda maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 C Grubu'nda Kuzey Makedonya ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Grupta 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Hollanda, final maçına çıkıyor ama sonuç pek fazla şeyi değiştirmeyecek. Kuzey Makedonya'nın ise henüz puanı yok ama işi mucizelere kalmış durumda. Maçın favorisi olan Hollanda'nın ilk yarı kazanmasına 1,52 oran verildi. Hollanda'nın hem ilk yarı hem de ikinci yarı galip gelmesine 2,20 oran açıklandı. Kuzey Makedonya'nın kazanmasına 7,40, beraberliğin oranına ise 4,40 oran verildi. KUZEY MAKEDONYA - HOLLANDA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Karşılaşma için açılan özel bahislerde Hollanda'nın forması giyen Wout Weghorst'un gol atmasına 1,97 oran verildi. Weghorst'dan sonra gol atması en muhtemel isimlerden Luuk de Jong'ın oranı 2,02 olarak duyuruldu. KIRMIZI KART OLUR MU?
Kuzey Makedonya ile Hollanda'nın karşı karşıya geleceği maçta kırmızı kart çıkmasına 3,75 oran verildi. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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