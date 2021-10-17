Kuzey İrlanda'da Marcao - Kerem vakası

Galatasaray'da Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırısına benzer bir olay Kuzer İrlanda'da yaşandı.



Glentoran'ın kalecisi Aaron McCarey, yedikleri golün ardından takım arkadaşı Bobby Burns'ün üzerine gitti ve fiziksel şiddette bulundu.



Kaybettiği top golle sonuçlanan Burns, McCarey'in müdahalesinin ardından kendisini yerde buldu.



29 yaşındaki kaleciyi takım arkadaşları sakinleştirirken, hakem McCarey'e kırmızı kart gösterdi.



MAÇ SONUNDA ÖZÜR DİLEDİ



Maçın ardından Glentoran Teknik Direktörü Mick McDermott, "Aaron soyunma odasında özür diledi, Bobby de karşılık verdi. İki yetişkin insan, çözeceklerdir" dedi.



Ülkemizde de Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, Galatasaray'da kadro dışı bırakılmış, PFDK tarafından 8 maçtan men ve 21 bin TL para cezası almıştı. Ayrıca Brezilyalı oyuncuya Galatasaray tarafından 90 bin Euro para cezası uygulanmıştı.





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