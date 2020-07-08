Kuzey Avrupa soğuğunu Beşiktaş sevgisiyle kırdı!

İsveç'in Varnamo kentinde yaşayan 45 yaşındaki Polonya asıllı İsveçli Gregory Wrona, fanatik Beşiktaş taraftarı olduğunu belirterek, "Kara Kartal benim yaşama sevincim." dedi.Wrona yaptığı açıklamada, Kuzey Avrupa'nın soğuk ülkesinde Beşiktaş sevgisi ile ısındığını söyledi.Beşiktaş'a olan sevgisinin kendisi için bir yaşam felsefesi olduğunu belirten Wrona, "" ifadelerini kullandı.Siyah-beyazlı takımı yakından takip ettiğini anlatan Wrona, "" şeklinde konuştu.Türk insanına da hayran olduğunu aktan Wrona, "" değerlendirmesinde bulundu.Kendisine Türkçe "deli manyak" lakabını takan Gregory Wrona, İsveç'te "Boom Kartalları" ismiyle açtığı Facebook sayfasında binlerce takipçisi var.