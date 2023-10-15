Haber Tarihi: 15 Ekim 2023 12:49 - Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 12:49

Kuyumcular Pazar günü açık mı 2023? Cumaresi-Pazar kuyumcular açık mı?

Vatandaşların altın, gümüş gibi değerli madenlerin alım - satımını yapması için kuyumcu dükkanlarına ilişkin çalışma günleri araştırılıyor. Peki, kuyumcular Pazar günü açık mı 2023? Cumaresi-Pazar kuyumcular açık mı?

Kuyumcular Pazar günü açık mı 2023? Cumaresi-Pazar kuyumcular açık mı?
Abone Ol
Kuyumcular Pazar günü açık mı, hafta sonu hangi gün açık hangi gün kapalı olurlar, saat kaça kadar, kuyumcular hafta sonu çalışıyor mu, açık mı, saat kaça kadar hizmet veriyor soruları pazar günü düğüne gidecek olanlar ve hafta içi altın alamayanlar için cevabı merak edilen sorulardır. Peki, pazar günü kuyumcuların mesai durumu nedir, açık mı?
PAZAR GÜNÜ KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kuyumcular, hafta içi saat 09:00 ile 19:00 arasında hizmet vermekte fakat Cumartesi günü açıktır, Pazar günleri ise kapalıdır. Buna göre altın, gümüş gibi değerli madenlerin alım - satımını yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini hafta içi veya Cumartesi günü tamamlamalıdır.

Türkiye genelinde kuyumcuların çalışma saatleri ve mesaileri farklılık gösterebiliyor.

Kuyumcular Pazar günü açık mı?

Bazı illerde kuyumcular hafta sonu sadece cumartesi günü çalışırken, bazı illerde ise hem cumartesi hem de pazar günü çalışılıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin AVM ve büyük alışveriş çarşılarında kuyumcular pazar günleri de hizmet veriyor.

Ancak pazar günleri alışveriş yapmak vatandaş açısından biraz dezavantajlı olabiliyor.

Çünkü altının alış fiyatı hafta sonunda hafta içine göre bazen farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle mümkün oldukça hafta içi altın alışverişini bitirmek gerekiyor.


Kuyumcuların mesai saatleri ise işletmelere göre değişiyor; ancak genel olarak sabah saat 9.00'dan akşam saat 21.00'e kadar açık kuyumcu bulmak mümkündür.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Kuyumcular
Gündem

Diğer Haberler

Ronaldo'ya kız kardeşinden destek! Dünya Futbolu Ronaldo'ya kız kardeşinden destek!
1. dönem 1. sınavlar ne zaman? 2023-2024 MEB takvimi Gündem 1. dönem 1. sınavlar ne zaman? 2023-2024 MEB takvimi
Karim Benzema: 'Dualarımız Gazzeliler için' Dünya Futbolu Karim Benzema: "Dualarımız Gazzeliler için"
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? BJK-GS derbisi hangi gün? Gündem Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? BJK-GS derbisi hangi gün?
UEFA'dan iki Türk hakeme görev Dünya Futbolu UEFA'dan iki Türk hakeme görev
Marius Sumudica: 'Sözleşmemde özel madde var' Gaziantep FK Marius Sumudica: "Sözleşmemde özel madde var"
Rodrygo: '9 numara oynamayı sevmiyorum' Real Madrid Rodrygo: "9 numara oynamayı sevmiyorum"
Galatasaray Ekmas deplasmanda kaybetti Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Galatasaray Ekmas deplasmanda kaybetti
Trippier: 'Bellingham, göz korkutucu!' Real Madrid Trippier: "Bellingham, göz korkutucu!"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
2
Türkiye - Letonya: Muhtemel 11
3
Marotta'dan Icardi itirafı!
4
Krunic'ten Fenerbahçe talebi!
5
Hull City'den Bora Aydınlık açıklaması!
6
Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa tepki
7
Fenerbahçe'de Samet Akaydin'a tam not!

SON HABERLER

yukarı ok