Kuyt: 'Liverpool'da Gerrard'ın yardımcısı olmak isterim'

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un adının Almanya Milli Takımı'yla anılması sonrasında gündeme Steven Gerrard ismi geldi.



Liverpool'da Gerrard ile beraber oynama fırsatı elde eden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, bu iddia üzerine açıklamalarda bulundu.



Gerrard'ın Liverpool'un başına geçmesi halinde yardımcı antrenörü olarak görev yapmak istediğini söyleyen Kuyt, "Gerrard bu kulübün evladı ve tüm kariyerini Liverpool'da geçirdi. Umarım teknik adam olarak da Liverpool'da benzer başarıları yaşamaya devam eder. Onunla çok iyi anlaşıyorum ve hala zaman zaman birbirimizle iletişime geçiyoruz. Liverpool'un başına geçtiğinde yardımcısı olmamı isterse bunu çok isterim. Prensip olarak kendimi teknik direktör olarak hazırlıyorum ama bazı istisnalar her zaman vardır ve bu, kesinlikle o istisnalardan biri olurdu." ifadelerini kullandı.



Steven Gerrard, Rangers'ı 10 yıl sonra özlediği şampiyonluğa kavuşturmuştu.



