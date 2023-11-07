Kuveyt, Taner Atik'le Federasyon Kupası'nı kazandı

Taner Atik'in başantrenörlüğünü yaptığı Kuveyt, Voleybol Federasyon Kupası'nı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuveyt, Taner Atik'le Federasyon Kupası'nı kazandı
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07 Kasım 2023 14:35
Taner Atik'in başantrenörlüğünü yaptığı Kuveyt Spor Kulübü, Kuveyt Voleybol Federasyon Kupası'nı kazandı.

Sabah El Salem kentindeki Sheikh Saad Al-Abdullah Spor Salonu'nda oynanan organizasyonun finalinde Kuveyt Spor Kulübü ile Burgan Voleybol Takımı karşılaştı.

Taner Atik'in başantrenörlüğünü yaptığı Kuveyt Spor Kulübü, rakibini, 25-21, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek Kuveyt Federasyon Kupası'nı kazandı.

Tecrübeli başantrenör Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İki gün önce 42 yaşındaki kayınbiraderim Murat Yılmaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bu kupayı Murat Yılmaz'ın aziz hatırasına armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

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