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Kuveyt Milli Takımı'nda Jozak dönemi

Hırvat teknik direktör Romeo Jozak, Kuveyt Milli Takımı ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: AA
Kuveyt Milli Takımı'nda Jozak dönemi
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31 Temmuz 2018 12:56
Kuveyt Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Hırvat Romeo Jozak getirildi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Jozak, Kuveyt Futbol Federasyonu ile anlaşmaya vardığını ve milli takımı iki sezon boyunca çalıştıracağını duyurdu.

Jozak, bu süre boyunca Kuveyt'in milli olimpiyat takımının da teknik direktörlüğünü yapacak ve ülke futbolunun yeniden yapılandırılmasına yardımcı olacak.

FIFA, federasyon yönetimine siyasi müdahalede bulunulduğu gerekçesiyle Kuveyt'i 2015 yılında uluslararası müsabakalarından men etmişti. Bu süreçte 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2019 Asya Kupası elemelerine katılamayan Kuveyt'in cezası, geçen aralık ayında sonlanmıştı. 

Daha önce Hırvatistan Milli Takımı'nın teknik ekibinde yer alan 45 yaşındaki Jozak, geçen sezon ise Legia Varşova'yı çalıştırmıştı.

 
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