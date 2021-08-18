Kusursuz Fırtına! 49 hafta sonra lider

Yeni Malatya'yı deplasmanda 5-1 mağlup eden Trabzonspor, lig tarihinde açılış maçlarındaki en farklı galibiyetine imza atarken, Süper Lig'de tam 49 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu

Haber; Milliyet, Fotoğraf; EPA
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Kusursuz Fırtına! 49 hafta sonra lider
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18 Ağustos 2021 07:52
Hamsik, Gervinho, Bruno Peres, Cornelius ve Koita gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Trabzonspor yeni sezona kusursuz bir başlangıç yaptı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, lig tarihindeki en farklı galibiyetine imza attı.

1974-1975 sezonunda yükseldiği ligde 48 sezondur aralıksız mücadele eden bordo-mavililer, Malatyaspor deplasmanında en golcü ilk haftayı yaşadı. Son 3 sezondur açılış maçlarında galip gelemeyerek 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, 3 sezon aradan sonra ilk hafta karşılaşmasını galibiyetle kapadı.

AVCI'NIN EN ÇOK GOL ATILAN MAÇI

Bordo-mavili takım, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bir lig maçında 5 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezon ligin 8. haftasından sonra göreve gelen Avcı ile Karadeniz ekibi, sahasında Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bir maçta en fazla golünü kaydetmişti.

EN SON 2019/20'DE LİDER OLDU

Trabzonspor, Süper Lig'de tam 49 hafta sonra liderlik koltuğuna da oturdu. En son 2019-2020 sezonunun 27. haftasını lider kapatan bordo-mavililer, 49 hafta aradan sonra ligin ilk basamağında yer alırken, şampiyonluk yarışındaki iddiasını şimdiden ortaya koydu. 

 

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