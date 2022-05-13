Kuşlarda Solunum Sistemi Problemleri Nasıl Anlaşılır?

Bütün canlılarda olduğu gibi kuşlarda solunum yolu hastalıkları ile karşılaşabilirler. Solunum sisteminde bulunan hastalıklar sebebiyle kuşlar nefes alıp verirken güçlük çekerler. Böyle bir hastalığın daha fazla ilerlememesi için önlem almak gerekir ve gerçek bir tanı yapılabilmesi için veteriner hekimler ile görüşmek gerekir.

13 Mayıs 2022 13:25
Kuşlarda Solunum Sistemi Problemleri Nasıl Anlaşılır?
Muhabbet kuşu, kanarya, papağan ve serçe gibi pek çok kuşta solunum yolu problemleri ortaya çıkabiliyor. Solunum yolu problemine yol açan hastalıklardan bazıları şunlardır;
  • Nezle
  • Astım
  • Bronşit
  • Bakteriyel solunum rahatsızlıkları
  • Üst solunum yolu rahatsızlıkları
  • Soğuk algınlığı
  • Papağan ateşi
Bu hastalıkların var olup olmadığını ancak bir veteriner hekim bilebilir. Hekim tarafından hastalığın teşhisi yapıldıktan sonra kuş için uygun olan tedavi yöntemi seçilecek ve kuş tedavi edilecektir. Kuşta bulunan rahatsızlığın ileri boyutlara var maması için bir an önce teşhis koyması gerekiyor. Özellikle son zamanlarda kuşlarda solunum problemlerinin çok daha fazla etkili olduğunu ifade edebiliriz. Peki, son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan kuşlardaki solunum problemleri nelerdir? İşte merak edilen ayrıntıların tamamı!
Nezle veya soğuk algınlığı sebebiyle bronşit hastalığı ortaya çıkıyor. Kuşum soğuk algınlığı ya da nezle hastalığının iyileşme memesinden sonra daha ağır bir eve olan bronşit hastalığı meydana geliyor. Kuşun hızlı hızlı nefes alma ve nefes alırken hırıltı sesi çıkarması bronşit hastası olduğuna yorumlanabilir. Bronşit izlendiğinde kuşta yüksek ateş meydana gelecektir. Veteriner hekimin vermiş olduğu vitaminler ve ilaçlar ile kuş bu hastalığı rahatça atlatabilir.

Gözlemlenen solunum yolu hastalıklarından bir tanesi de astım. Farklı nedenlerden dolayı meydana gelen astım hastalığı bir an önce tedavi edilmesi gereken problemler arasında bulunuyor. Bakımsızlık, hava kirliliği ya da soğuk algınlığı bu hastalığa sebep olabiliyor. Kuşta ötmeye karşı bir isteksizlik varsa, sesi gür bir şekilde çıkmıyorsa ve nefes alıp verirken güçlük yaşayıp hırıltı çıkarıyorsa bu hastalık var demektir.

Papağan ateşi de solunum yolu rahatsızlıkları arasında bulunuyor. Bu hastalık genellikle insanlardan kuşları bulaşıyor. En ağır hastalıklar arasında. Papağan ateşi kuşun hem alt hem de üst solunum yollarını etkiliyor. Kuşlarda iştah kaybı gözlenir ise hapşırma, öksürme ya da kilo kaybı, tüylerinde dökülmeler varsa bu hastalığın varlığından söz edilebilir.

Kuşlarda Solunum Yolu Hastalıkları Tedavisi
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Kuşlarda görülen solunum yolu hastalıklarının en önemli sebebi kuşların üşümesidir. Bu sebepler yapılması gereken ilk şey öncelikle ortamı uygun ısıya getirmektir. Bununla beraber kuşa vitamin takviyesi yapmak uygun olacaktır. Veteriner hekim tarafından verilen kuşun suyuna damlatmak için vitaminler vardır. Bu vitaminleri tercih edebilirsiniz ya da kuşunuzun yemlerini vitamin değeri yüksek yemlerden tercih edebilirsiniz. Bu sayede kuşlarının hızlı bir iyileşme sürecine girecektir.

Hastalığın geri dönüşü olmayacak şekilde ilerlememesi için belirtileri gördüğünüz anda kuşunuzu veteriner hekime götürmeniz gerekiyor. Veteriner hekim kuşunuza tanı koyarak en uygun ve hızlı şekilde tedavi yöntemlerini belirleyecektir. Aksi halde tablo daha da ağırlaşabilir ve kuşunuzu kaybedebilirsiniz.

Veteriner hekimin uygun gördüğü yöntem ile tedavi şekline harfiyen uymanız gerekiyor. Solunum yolu rahatsızlıklarına daha hızlı atlatabilmek için ek takviyeler alabilirsiniz. Genellikle bu rahatsızlıkları hızlı bir şekilde gidermek için yem takviyeleri bulunuyor. Yem takviyeleri bir tür ilaç olmamakla beraber kuşunuzu güçlendirmek amacı ile yapılır. Kuşlar bakımsız bırakılmamalı ve rutin olarak temizlik kurallarına uygun şekilde temizlenmelidir. Kötü kokulara maruz kalan kuşlar daha çok solunum yolu hastalıkları ile karşı karşıya kalırlar.


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