Kuşgöz İzmir Belediyespor deplasmanda zor kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuşgöz İzmir Belediyespor deplasmanda zor kazandı
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25 Kasım 2023 17:40
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Rıfat Tatar

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Barbast, Berkun Eber Üstündağ, İsa Karatekin, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı, Kovac (Fatih Yörümez, İsmail Koçak, Yusuf Eken, Hamza Yiğit Aslan, Turgut Lelik, Murat Karakaya)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Hoff, Atakan Topal, Ivanov, Gunter, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk (Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Mustafa Cervatoğlu, Ahmet Can Büyükgöz)

Setler: 27-25, 22-25, 23-25, 25-23, 11-15

Süre: 170 dakika (41, 32, 34, 46, 17)

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