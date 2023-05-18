Kuşadasıspor ve Ayvalıkgücü Play-Off'ta deplasmanda

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynamayı daha önce garantileyen Kuşadasıspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor, çeyrek final maçlarını deplasmanda oynayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Kuşadasıspor ve Ayvalıkgücü Play-Off'ta deplasmanda
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18 Mayıs 2023 14:04
Grubu 5'inci sırada bitirmesi garanti olan Ayvalıkgücü ile 6'ncı basamağı elde eden Kuşadasıspor'un rakipleri şampiyonluk hesapları yapan Iğdır FK, Alanya Kestelspor ve Orduspor 1967 ile Karaman FK'dan biri olacak.

Grupta şampiyonluk düğümü halen çözülmezken, Ayvalıkgücü son hafta maçında 66 puanla lider Iğdır FK'nın 2 puan gerisinde yer alıp rakibinin takılmasını bekleyen Alanya Kestelspor'u ağırlayacak.

Kuşadasıspor ise 23 Elazığ FK'yı konuk edecek. Normal sezon tamamlandıktan sonra Play-Off'ta tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçlarına deplasmanda çıkacak Kuşadası ile Ayvalık, isimlerini yarı finale yazdırmaya çalışacak.
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