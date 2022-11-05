Kuşadasıspor'un rakibi Bayrampaşa

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Gümüşhane Sportif'e 1-0 yenilerek Play-Off hattındaki yerini kaybeden 14 puanlı Kuşadasıspor, 6 Kasım Pazar günü evinde 8 puanı bulunan Bayrampaşaspor'la karşı karşıya gelecek. Kuşadası Özer Türk Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Siyah-beyazlılar 3 galibiyet, 1 beraberlik aldığı iç sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Grupta Turgutluspor aynı saatte İstanbul deplasmanında geçen hafta girdiği Play-Off potasındaki yerini korumak için Bulvarspor'la karşılaşacak.



Ligde 3'üncü Grup'ta ilk 6'nın 2 puan gerisinde yer alan Bergama Belediyespor, yenilgi yüzü görmediği seyircisi önünde Malatya Arguvanspor'la kozlarını paylaşacak. Grupta 3'te 3 yaparak zirve yarışına ortak olan Efeler 09 SFK, deplamanda Bitexen Sapanca Gençlikspor'la karşılaşacak. Son 3 haftadır rakipleriyle berabere kalan Akhisarspor ise 2'nci galibiyetini almak için lider Güneş Holding Çankaya FK'ya konuk olacak. Tüm müsabakalarda ilk düdük 14.00'te çalacak.