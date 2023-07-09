Kuşadasıspor transfere hızlı başladı

TFF 3. Lig ekibi Kuşadasıspor, Altınordu forması giyen Volkan Fındıklı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kuşadasıspor transfere hızlı başladı
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09 Temmuz 2023 15:00
TFF 3. Lig'de geçen sezon Play-Off oynayan Kuşadasıspor, transferin startını verdi.

Siyah-beyazlı kulüp son olarak Altınordu forması giyen Volkan Fındıklı'yı kadrosuna kattı.

Marmaris Belediyespor'da profesyonel olan 32 yaşındaki stoper, daha önce Çanakkale Dardenelspor, 1922 Konyaspor ve 7 sezon Süper Lig'de Konyaspor'da görev yaptı.

Kuşadasıspor, teknik direktörlük için Gürkan Ferhatoğlu'nun yerine Fatih Çardak'la söz kesmişti.

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