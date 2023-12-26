Kuşadasıspor'dan ilk takviye: Yunus Emre Karaman

TFF 3. Lig ekibi Kuşadasıspor, Darıca Gençlerbirliği forması giyen 25 yaşındaki ön libero Yunus Emre Karaman'ı kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kuşadasıspor'dan ilk takviye: Yunus Emre Karaman
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26 Aralık 2023 13:44
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 26 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Kuşadasıspor, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini yaptı.

Siyah-beyazlılar, Darıca Gençlerbirliği'nden 25 yaşındaki ön libero Yunus Emre Karaman'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Büyükçekmece Tepecikspor'da başlayan Yunus Emre; Balıkesirspor, Eskişehirspor altyapılarında oynadıktan sonra Cizrespor'da profesyonel oldu.

Mamak FK, Çatalcaspor'da da oynayan futbolcu bu sezon Darıca Gençlerbirliği formasıyla 3'üncü Lig'de ilk yarıda 13 karşılaşmada görev yapıp, 2 de gol attı.

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