Kuşadasıspor'da yüzler gülüyor

Kahramanmaraşspor'u 3-1 yenerek sezona galibiyetle başlayan Kuşadasıspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor. Bülent Ataman, oyuncularla konuşma yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Kuşadasıspor'da yüzler gülüyor
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05 Eylül 2022 14:40
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Kahramanmaraşspor'u 3-1 yenerek sezona galibiyetle başlayan Kuşadasıspor'da 3 puan mutluluğu yaşanıyor.

İKİNCİ YARIDA GOLLER GELDİ

Rakibi karşısında 20'nci dakikada geriye düşmesine rağmen ilk yarının sonunda Murat Gürbüzerol'un ayağından bulduğu golle soyunma odasına 1-1 eşitlikle giren siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Muhammet Sait ve Ferhat'ın golleriyle galibiyete uzandı.

BÜLENT ATAMAN'DAN OYUNCULARINA TEBRİK

Oyuncularını tebrik eden teknik direktör Bülent Ataman, bu hafta Alanya Kestelspor deplasmanında 2'de 2 yapmak için mücadele edeceklerini söyledi.

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