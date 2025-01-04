Kuşadasıspor'da Güleryüz dönemi

Kuşadasıspor'da Bayram Sevindik ile yolları ayıran yönetim teknik direktörlük görevine Yasin Güleryüz'ü getirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Kuşadasıspor'da Güleryüz dönemi
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04 Ocak 2025 15:00
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Kuşadasıspor'da Bayram Sevindik ile yolları ayıran yönetim teknik direktörlük görevine Yasin Güleryüz'ü getirdi.

Profesyonel olarak ilk teknik direktörlük deneyimini geçen sezon Sivas Dört Eylül Futbol'da yaşayan 50 yaşındaki çalıştırıcı, Sivas ekibinde 11 maçta 1.27 puan ortalaması yakaladı.

Karşıyaka ve Göztepe altyapılarında da çalışan Güleryüz, sezonun ikinci yarısında siyah-beyazlı ekibi kümede tutmak için mesai yapacak.

Kuşadasıpor'da Bülent Ataman ve Bayram Sevindik'in ardından üçüncü teknik direktör olarak Yasin Güleryüz işbaşı yaptı.

Öte yandan yönetim takımın eski kaptanı Murat Çaydemir'i yuvaya döndürdü.
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