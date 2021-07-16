Kurzawa İngiltere'den teklif bekliyor

Galatasaray'ın talip olduğu PSGli sol bek Laywin Kurzawa, İngiltere Premier Lig'e transfer olmayı hayal ediyor. Fransız oyuncu Ağustos sonuna kadar kendisine gelecek teklifleri bekleme kararı aldı. [L'Equipe🇫🇷] pic.twitter.com/8xH4vXzzsj



— Sporx (@sporx) July 15, 2021

Galatasaray'ın talip olduğu Fransız sol bek Laywin Kurzawa, kendisine yapılacak tüm teklifleri Ağustos sonuna kadar bekleme kararı aldı.Bir süredir PSG'den ayrılmak için teklifleri değerlendirme kararı alan Kurzawa'nın içinde Galatasaray'ın da olduğu bir çok teklife heyecan duymadığı Fransız basınında yer aldı. Kurzawa'nın transfer dönemi sonuna kadar kendisine yapılacak teklifleri görme kararı aldığı ve hayalinin ise İngiltere Premier Lig'e gitmek olduğu belirtildi.2015'te Monaco'dan PSG'ye 25 milyon euroya transfer edilen 28 yaşındaki sol bek Laywin Kurzawa, Fransa Milli Takım formasını da 13 kez giyip 1 de gol atmıştı.