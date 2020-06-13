Kurzawa için transfer kapışması

PSG ile kontratının sonuna gelen ve takımdan ayrılması beklenen Layvin Kurzawa için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea de devreye girdi.

Kurzawa için transfer kapışması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Haziran 2020 11:45
Fransız devi PSG ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Layvin Kurzawa, takımdan ayrılmaya hazırlanırken oyuncu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de devreye girdiği belirtildi.

France Football'a göre sol bek arayışlarını sürdüren Chelsea'de Ben Chilwell listenin ilk sıralarında yer alsa da Layvin Kurzawa'nın da menajeriyle görüşmeler başladı.

27 yaşındaki oyuncu, serbest kalmaya hazırlanırken transferi için Arsenal'in öncelikli konumda olduğu belirtiliyor. Oyuncunun kariyerine İngiltere ve İspanya'da devam etmesi bekleniyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için