Kurzawa: "Bundan daha iyi olmalıyız"

PSG'de savunma oyuncusu Kurzawa, Başakşehir galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kurzawa: 'Bundan daha iyi olmalıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2020 23:40
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Kurzawa açıklamalarda bulundu.

Maçın hakimi olamadıklarını belirten Fransız oyuncu, "Oyuna hükmettiğimizi söyleyemem ama galibiyete ulaştık. Oyuncu değişikliklerinin de bize faydalı olduğunu düşünüyorum. Bundan daha iyi oynamamız gerekiyor. Çok sakat oyuncumuz vardı, bu da bizi zorladı. Oyun planında zorluklar yaşadık" dedi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için