Kurzawa: 'Bundan daha iyi olmalıyız'

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Kurzawa açıklamalarda bulundu.



Maçın hakimi olamadıklarını belirten Fransız oyuncu, "Oyuna hükmettiğimizi söyleyemem ama galibiyete ulaştık. Oyuncu değişikliklerinin de bize faydalı olduğunu düşünüyorum. Bundan daha iyi oynamamız gerekiyor. Çok sakat oyuncumuz vardı, bu da bizi zorladı. Oyun planında zorluklar yaşadık" dedi.



