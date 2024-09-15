Kuryu Matsuki, yurttaşlarıyla bir arada

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Japon futbolcusu Kuryu Matsuki, İzmir'de yaşayan Japonlarla bir araya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuryu Matsuki, yurttaşlarıyla bir arada
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15 Eylül 2024 16:03
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Japon futbolcusu Kuryu Matsuki, İzmir'de yaşayan Japonlarla bir araya geldi.

İzmir'de yaşayan Japon vatandaşları, Gürsel Aksel Stadı'nı ve stattaki müzeyi gezdi. 

Daha sonra Matsuki ile bir araya gelen ziyaretçiler, imza alıp fotoğraf çektirdikleri oyuncuya çiçek verdi.

 
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