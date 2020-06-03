Kuruluş Osman Hazal Hatun gerçek adı ne, kimdir

Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu kaç yaşında?

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Kuruluş Osman 24. bölüm sürpriz bir isimler ekranlara gelecek. Kuruluş Osman kadrosuna katılan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ilk kez izleyiciyle buluşacak. Yayınlanan Kuruluş Osman 24. bölüm fragmanı sonrası dikkatleri üzerine çeken Yeşim Ceren Bozoğlu, Dündar Bey'in eşi "Hazal Hatun" rolüyle hikayeye dahil olacak.Son bölümde Alişar'ın itirafları ile gerçekleri öğrenen ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Dündar Bey, oğlu Bahadır'ın annesi Hazal Hatun'un Kayı Obası'na gelişi ile önemli bir destekçi kazanacak.Hazal Hatun'un gelişi, Zöhre Hatun ise için yeni bir meydan okuma olacak. Sosyal medyanın ilgi odağı olan Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi ile de şaşırttı... İşte verdiği kilolar ile adeta bambaşka birine dönüşen güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimler...Yeşim Ceren Bozoğlu, 1974 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Sıcak Saatler dizisi ile yaşayan Yeşim Ceren Bozoğlu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Yeşim Ceren Bozoğlu nereli ve kaç yaşında?Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Macaristan kökenlidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ceren Bozoğlu, oyunculuğun yanında aynı zamanda yönetmen, seslendirme sanatçısı ve eğitmendir. İzmir Karşıyaka Açıkahava Sahnesi'nde Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali danışma kurulu üyesi Ayşegül Yüksel tarafından ve Cumhuriyet Gazetesi tarafından yılın genç kadın oyuncusu seçildiği "Kadınlar" adlı tek kişilik oyunu mezun olduğu yıl oynadı.Sıcak Saatler, Gece Martıları, Yeditepe İstanbul, İngiliz Kemal, Gülbeyaz, Azad, Sultan Makamı, Günahım Neydi Allahım, Arapsaçı, İki Genç Kız, Bir Aşk Hikayesi, Meleğin Düşüşü, Avrupa Yakası, Öteki Gece, The İmam, Alanya Almanya, Beşinci Boyut, Doktorlar, Polis, Eve Dönüş, Kısık Ateşte 15 Dakika, Kirpi, Deli Deli Olma, Yüreğine Sor, Bahtı Kara, Geniş Aile, Canım Babam, Elde Var Hayat, Ateşin Düştüğü Yer, Aldırma Gönül, Bebek İşi, Güldür Güldür Show, O Hayat Benim gibi yapımlarda yer alan Yeşim Ceren Bozoğlu şimdilerde, Kanal D ekranlarında yayınlanan Yüzleşme dizisinde Zümrüt karakterine hayat veren Yeşim Ceren Bozoğlu, 1.61 metre boyunda 58 kilo ve Aslan burcudur.Yeşim Ceren Bozoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:2019 – Yüzleşme (Zümrüt) (TV Dizisi)2019 – Masal Çiçeği (TV Dizisi)2017 – Misafir (Sinema Filmi)2107 – Kervan 1915 (Sinema Filmi)2016-2017 – Kalbimdeki Deniz (Fikriye) (TV Dizisi)2016 – Dargın Kuzenler (TV Filmi)2014-2015 – O Hayat Benim (Nuran) (TV Dizisi)2014 – Eyvah Eyvah 3 (Doğumdaki Doktor) (Sinema Filmi)2013 – BKM Güldür Güldür (TV Dizisi)2013 – Senin Hikayen (Doktor Derya) (Sinema Filmi)2013 – Bebek İşi (Rahşan) (TV Dizisi)2013 – Aldırma Gönül (Petek) (TV Dizisi)2012 – Ateşin Düştüğü Yer (Hatice)(Sinema Filmi)2011 – Misafir (Makbule)(Sinema Filmi)2011 – Gizli Yüzler (Sinema Filmi)2011 – Elde Var Hayat Sınav (Zehra)(TV Dizisi)2011 – Canım Babam (Alev) (TV Dizisi)2010 – Elde Var Hayat (Zehra) (TV Dizisi)2009 – Yüreğine Sor (Emine) (Sinema Filmi)2009 – 2011 – Geniş Aile (Sevim) (TV Dizisi)2009 – Deli Deli Olma (Güldane) (Sinema Filmi)2009 – Avrupa Yakası 6. Sezon (Zuhal) (TV Dizisi)2008 – Kirpi (Dilarasu) (Sinema Filmi)2008 – Bahtı Kara (Deniz)(Sinema Filmi)2007 – Memleket Hikayeleri – Telgrafın Telleri (İlter Akçebe Seslendirmesi) (TV Filmi)2006 – Yeşeren Düşler (Betül Aşçıoğlu Seslendirmesi)(TV Dizisi)2006 – Polis (Derya) (Sinema Filmi)2006 – Kısık Ateşte 15 Dakika (Mualla)(Sinema Filmi)2006 – Eve Dönüş (İşçi) (Sinema Filmi)2006 – Eden Bulur (Meral Zeren Seslendirmesi)(TV Filmi)2006 – 2008 – Doktorlar (Fikret Eralp) (TV Dizisi)2006 – Annemin Gelini (Fatma Karanfil Seslendirmesi (TV Filmi)2005 – Öteki Gece (Kısa Film)2005 – The İmam (Şadiye)(Sinema Filmi)2005 – Kurtlar Vadisi Irak (Seslendirme)(Sinema Filmi)2005 – Beşinci Boyut (Zehra/Figen) (TV Dizisi)2005 – Alanya Almanya (Ayşe)(TV Dizisi)2004 – Meleğin Düşüşü (Funda)(Sinema Filmi)2004 – Mavi Rüya (Nilüfer Aydan Seslendirmesi) (TV Dizisi)2004 – Bir Aşk Hikayesi (TV Filmi)2004 – Arapsaçı (TV Dizisi)2004 – 2 Genç Kız (Parfümeri Tezgahtarı)(Sinema Filmi)2003 – Sultan Makamı (Konuk Oyuncu )(TV Dizisi)2003 – Günahım Neydi Allahım (TV Dizisi)2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Şükran)(TV Dizisi)2002 – Gülbeyaz (Meryem Dursunoğlu)(TV Dizisi)2002 – Azad (Göze) (TV Dizisi)2001 – İngiliz Kemal (TV Filmi)2001 – Yeditepe İstanbul (Nilgün)(TV Dizisi)2000 – Üvey Baba (Sibel Gökçe Seslendirmesi)(TV Dizisi)2000 – Üvey Baba (Betül Aşçıoğlu Seslendirmesi)(TV Dizisi)2000 – Gece Martıları(Kısa Film)1998 – Sıcak Saatler (Nesrin)(TV Dizisi)