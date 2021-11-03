Kuruluş Osman canlı izle yeni bölüm, Kuruluş Osman 3 Kasım Çarşamba izle tek parça
Kuruluş Osman ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor ve 3 Kasım tarihinde Çarşamba günü saat 20:30'da izleyiciler televizyon başında yerini aldı. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden Kuruluş Osman 69. bölüm izle full hd ile birlikte Kuruluş Osman son bölüm full, Kuruluş Osman son bölüm izle, Kuruluş Osman son bölüm tek parça diyerek yeni bölümü izleyebilirsiniz. Yeni bölüm Kuruluş Osman son bölüm olduğu gibi heyecanla dolu anlara sahne olacak ve 3 Kasım Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanacak. Son bölüm Kuruluş Osman ATV 69. bölüm izle detaylı bilgilendirmesi ile açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Son bölüm Kuruluş Osman ATV 69. bölüm izlenebilecek ve dizinin hayranları meraklı bekleyişini sürdürüyor. Canlı yayın Kuruluş Osman 69. bölümü ile hayranları tarafından merakla bekleniyor.
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Kuruluş Osman dizisi 3 Kasım Çarşamba günü ATV'de yeni bölüm yayınlanacak ve 67. bölüm seyirciyle buluşacak.
KURULUŞ OSMAN 69. BÖLÜM İZLE YENİ BÖLÜM ÖZET
KURULUŞ OSMAN 69. BÖLÜM ÖZET
Kuruluş Osman'ın 69. bölümünde, Osman Bey'e karşı tek şanslarının güçlerini birleştirmek olduğunu gören tekfurlar Nikola, Kosses ve Rogatus artık aynı masada dost olarak oturmaktadır. Osman Bey'i toplantılarına davet eden tekfurları büyük bir sürpriz beklemektedir.
Malhun Hatun cenk meydanına çıkıyor!
İstihbarat toplamak üzere Harmankaya Kalesi'ne gidip Mari Kosses'le buluşan Malhun Hatun, Şam'dan bölgeye gelecek büyük bir kervanın haberini alır. Osman Bey bu istihbaratı avantajına çevirip tekfurlara darbe indirmek için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun, savaşa dahil olmak istediğini Osman Bey'e söyler. Papaz Gregor'un Hıristiyan halka buluşmasından rahatsız olan tekfurlar, Osman Bey'in bölgedeki etkisini artırmak için yaptığı hamlelerin önüne geçebilmek için yeni kararlar alır.
Turgut Alp, Osman Bey'le güçlerini birleştirecek mi?
Osman Bey, bölgenin kaderini etkileyecek baskın için nasıl bir strateji kuracak? Tekfurlar kervanlarını Osman Bey'den korumak için ne yapacak? Turgut Alp kervan baskınında nasıl bir rol alacak? Papaz Gregor'un Hıristiyan halkla buluşması Osman Bey'in bölgedeki nüfuzunu nasıl etkileyecek? Malhun Hatun'un cenk meydanına dönüşü neleri değiştirecek? Tekfur Rogatus, en güvendiği komutanının ölümüne nasıl yanıt verecek?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZET
'Kuruluş Osman'ın 69'inci bölümünde, Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır. Tekfurların ittifakını haber alan Osman Bey bu birliği adım adım dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u seçer.
İmparator Gregor'u istiyor
Bu sırada Tekfur Kosses, Bizans İmparatoru'ndan Papaz Gregor'un acilen yakalanıp kendisine gönderilmesini bildiren bir mesaj alır. Tekfur Kosses, imparatorun bu talebini Osman Bey'le paylaşarak Papaz Gregor'un kendisine teslim edilmesini ister.
Bala Hatun'un bebeğine ne olacak?
Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşer. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanır. Saldırı haberi Kayı Obası'na ateş gibi düşerken, Bala Hatun kendisinden çok bebeği için endişelenir. İntikam yemini eden Osman Bey ise saldırının arkasındakileri cezalandırmak için harekete geçer.
Kuruluş Osman 69. bölüm izle son bölüm hakkında yazılanlardan sonra büyük ilgi çekti. Son bölümde yaşananlar full ve tek parça olarak ATV tarafından yayınlandı ve görücüye çıktı. Kuruluş Osman 3 Kasım 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:30'da ATV'de yayınlanacak.