Kuruluş Osman 67. bölüm izle (YENİ BÖLÜM) canlı yayın, 66. bölüm Kuruluş Osman kesintisiz izle full reklamsız tek parça

Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştiriyor!

Osman Bey, tekfurların planını bozuyor

DETAYLI KURULUŞ OSMAN 67. BÖLÜM NE ZAMAN?



Kuruluş Osman 67. bölüm izle son bölüm hakkında yazılanlardan sonra büyük ilgi çekti. Son bölümde yaşananlar full ve tek parça olarak ATV tarafından yayınlandı ve görücüye çıktı. Kuruluş Osman q0 Ekim 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:30'da ATV'de yayınlanacak.

Kuruluş Osman son bölüm, Kuruluş Osman yeni bölüm izle, Kuruluş Osman son bölüm full, Kuruluş Osman ATV D izle full kesintisiz, Kuruluş Osman 67. bölüm özet neler olacak? ilgili detayları haberimizden takip edebilirsiniz. Yeni bölüm Kuruluş Osman Kuruluş Osman 67. bölüm tek parça izle 20 Ekim Çarşamba ATV izleyicileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Büyük hayranları bulunan Kuruluş Osman 67. bölüm tek parça izle konusunda yapılan araştırmaların oldukça yüksek olduğu belli oldu. Kuruluş Osman 20 Ekim 2021 Çarşamba 67. bölüm izle tek parça full hd olarak yayınlandı ve yarışmanın takipçileri çok büyük bir hayran kitlesi ile diziyi izledi.Dizinin altmış yedinci bölümünde, Katalan esirin saldırı emrini Tekfur Kosses'in verdiğini itiraf etmesinin ardından, Osman Bey obada kendisini ziyarete gelen tekfurla esiri yüzleştirir. Tekfur Kosses, üzerine atılan suçu kabul etmezken, tekfurlar arasındaki çekişmeyi gören Osman Bey durumu lehine çevirmek için bir plan yapar.Obayı ziyareti sırasında Kayı'nın kilimlerine hayran olan Mari Kosses'in verdiği yüklü sipariş için Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştirir. Nikola'nın Turgut Bey'in obasına saldırıp onu esir aldığını öğrenen Osman Bey, Turgut Alp'i teslim almak için Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne gönderir.Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Turgut Bey'i ele geçirerek Papaz Gregor'a alabilmek için Osman Bey'i pazarlık masasına oturtmayı hedeflemektedir. Nikola'dan olumsuz cevap alan Osman Bey ise Turgut Alp'i kurtarabilmek için herkesi ters köşeye yatıracak bir plan yapar.'Kuruluş Osman'ın 66'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir. Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur! Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır.