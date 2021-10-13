Kuruluş Osman 66. bölüm izle (YENİ BÖLÜM) canlı yayın, 66. bölüm Kuruluş Osman kesintisiz izle full reklamsız tek parça

'Kuruluş Osman'ın 66'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir. Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur! Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır.

DETAYLI KURULUŞ OSMAN 66. BÖLÜM NE ZAMAN?



Kuruluş Osman 66. bölüm izle son bölüm hakkında yazılanlardan sonra büyük ilgi çekti. Son bölümde yaşananlar full ve tek parça olarak ATV tarafından yayınlandı ve görücüye çıktı. Kuruluş Osman 13 Ekim 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:30'da ATV'de yayınlanacak.

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