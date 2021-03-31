Kuruluş Osman 52. bölüm izle tek parça ATV Çarşamba, son bölüm Kuruluş Osman izle

Kuruluş Osman ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor ve 31 Mart tarihinde Çarşamba günü saat 20:00'de izleyiciler televizyon başında yerini aldı. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden Kuruluş Osman 52. bölüm izle full hd ile birlikte Kuruluş Osman son bölüm full, Kuruluş Osman son bölüm izle, Kuruluş Osman son bölüm tek parça diyerek yeni bölümü izleyebilirsiniz. Yeni bölüm Kuruluş Osman son bölüm olduğu gibi heyecanla dolu anlara sahne olacak ve 31 Mart Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanacak. Son bölüm Kuruluş Osman ATV 52. bölüm izle detaylı bilgilendirmesi ile açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Son bölüm Kuruluş Osman ATV 52. bölüm izlenebilecek ve dizinin hayranları meraklı bekleyişini sürdürüyor. Canlı yayın Kuruluş Osman 52. bölümü ile hayranları tarafından merakla bekleniyor.

31 Mart 2021 09:35
Kuruluş Osman 52. bölüm izle tek parça ATV Çarşamba, son bölüm Kuruluş Osman izle
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KURULUŞ OSMAN 52. BÖLÜM ATV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kuruluş Osman dizisi 31 Mart Çarşamba günü ATV'de yeni bölüm yayınlanacak ve 51. bölüm seyirciyle buluşacak.

KURULUŞ OSMAN 52. BÖLÜM İZLE YENİ BÖLÜM ÖZET



KURULUŞ OSMAN 52. BÖLÜM ÖZET

Osman Bey, Umur Bey'in İnegöl Kalesi'ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay'ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır. Umur Bey, İnegöl Kalesi'ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey'le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder.

OSMAN BEY, BİZANS KUVVETLERİNE BASKIN YAPIYOR

Dündar Bey, Osman Bey'i bertaraf etmek için Togay'ı kullanmayı planlar. Savcı Bey, destek birliklerinin İnegöl'e yaklaştığı bilgisini getirince Osman Bey alplerini toplayarak harekete geçer.

UMUR BEY KANITI TESLİM EDİYOR

Şey Edebalı, Osman Bey ve Umur Bey arasındaki gerilime son vermek için ikisini de birbirinden habersiz dergahına davet eder. Umur Bey burada Malhun Hatun'un ele geçirdiği zihgiri Osman Bey'e teslim edince, obadaki hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkar.

OSMAN BEY, TOGAY'DAN NASIL İNTİKAM ALACAK?

Osman Bey, amcası Dündar Bey'in ihanetini öğrendiğinde ne yapacak? Osman Bey, düğün toyuna baskın yapan Togay'dan nasıl intikam alacak? Konstantinopolis'ten gelen Bizans kuvvetlerinin İnegöl'e erişmesini engellemek için ne yapılacak? Malhun Hatun, Osman Bey'in Bizans'la ticaretlerini engellemesine nasıl tepki verecek? Yaralanan Gonca Hatun'un akıbeti ne olacak? Can dostu Abdurrahman Gazi'yi kaybeden Bamsı Bey'in tepkisi ne olacak? Nikola, Togay'la olan ittifakını bozacak mı? Umur Bey, Osman Bey buluşmasında neler yaşanacak?



KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ


Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

NİKOLA'NIN UMUR BEY'E TEKLİFİ

Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar.

OSMAN BEY'İN ÇAĞRISI KARŞILIK BULACAK MI?

Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay'ın Söğüt'ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey'e nasıl bir teklif yapacak? Konstantinopolis'ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak.






SON BÖLÜM KURULUŞ OSMAN TEK PARÇA FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DETAYLI KURULUŞ OSMAN 52. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman 52. bölüm izle son bölüm hakkında yazılanlardan sonra büyük ilgi çekti. Son bölümde yaşananlar full ve tek parça olarak ATV tarafından yayınlandı ve görücüye çıktı. Kuruluş Osman 31 Mart 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:00'de ATV'de yayınlanacak.

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