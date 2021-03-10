(KURULUŞ OSMAN 49. BÖLÜM ÇARŞAMBA) İzle kesintisiz son bölüm ATV HD full tek parça kesintisiz

DETAYLI KURULUŞ OSMAN 48. BÖLÜM NE ZAMAN?



48. bölüm izle son bölüm hakkında yazılanlardan sonra büyük ilgi çekti. Son bölümde yaşananlar full ve tek parça olarak ATV tarafından yayınlandı ve görücüye çıktı. Kuruluş Osman 3 Mart 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:00'de ATV'de yayınlanacak.



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Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden Kuruluş Osman 48. bölüm izle full hd ile birlikte Kuruluş Osman son bölüm full, Kuruluş Osman son bölüm izle, Kuruluş Osman son bölüm tek parça diyerek yeni bölümü izleyebilirsiniz.OSMAN BEY TÜRK OBALARINI BİRLEŞTİREBİLECEK Mİ?Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt'te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.TOGAY'DAN SUİKAST GİRİŞİMİMalhun Hatun ve babası Umur Bey'in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik'in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenler. Düzenlediği Toy'da böyle bir saldırının yaşanması Osman Bey'e güvenin sarsılmasına neden olurken; Malhun Hatun yaralanan babasının hesabını sormak üzere Togay'ın peşine düşer.MALHUN HATUN YARALANIYOROsman Bey, hem saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak hem de obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurar. Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine Savcı Bey, Bayhoca'nın ölümünün cezasını bizzat vermek ister. Kara Şaman Togay'ın pusu kurduğu izini süren Malhun Hatun tuzağa düşer ve Togay tarafından yaralanır.OSMAN BEY'İN PLANI İŞE YARAYACAK MI?Suyun boğamadığı, ateşin yakamadığı Kara Şaman Togay kim? Osman Bey, Türk beylerine nasıl bir teklif yapacak? Togay Türk obalarını birbirine düşürmek için planı ne? Süleyman ve Melik'in Moğollarla ittifakının sonuçları ne olacak? Osman Bey obadaki haini bulmak için nasıl bir plan kuracak? Yaralanan Umur Bey'in akıbeti ne olacak? Malhun Hatun babasının intikamını almak için ne yapacak? Dündar Bey'in yeni stratejisi ne olacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?SAVCI BEY FLATYOS'TAN İNTİKAMINI ALABİLECEK Mİ?Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır. Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.OSMAN BEY'İN YENİ BELALISI KARA ŞAMAN TOGAYPapalık ajanları Melik ve Süleyman'ın teşviki ile uç bölgesine gelen efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay, obadaki hainler ve Bizans'la mücadele eden Osman Bey'in yeni bir cephe açmasına neden olur. Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişmeyle yeni bir fırsat yakaladığını düşünen Nikola, Osman Bey'e karşı intikam yemini eder. Osman Bey, Nikola'nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içerken; elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarıda bulunur.YARALANAN BAYHOCA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?Osman Bey ve Alpleri Bizans kuvvetlerinin kıskacından nasıl kurtulacak? Flatyos ve Nikola, savaş meydanından galibiyetle ayrılabilecek mi? Yaralanan Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Osman Bey, obadaki haini bulabilecek mi? Uç bölgesine gelen Moğol komutanı Kara Şaman Togay kim? Göktuğ ve Togay savaşı nelere sebep olacak? Süleyman ve Melik'in Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için kurduğu plan ne? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak? Malhun Hatun hainin bulunması için nasıl bir strateji izleyecek, elindeki ipuçlarını Osman Bey'le paylaşacak mı? Dündar Bey planında başarılı olabilecek mi?Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir. Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatırken; Osman Bey, Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar. Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Nikola'ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi? Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak? Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun'la birlikte nası bir plan kuracak?Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?Kuruluş Osman yeni sezon 40. bölüm tarihi belli oldu. 40. bölüm Kuruluş Osman 23 Aralık Çarşamba akşamı yayınlandı ancak ne zaman yeni sezon yayınlanacağına dair bir açıklama yapılmadı. İzleyiciler Kuruluş Osman 40 bölüm 30