Kuruluş Osman 33. bölüm izle yeni bölüm ne zaman saat kaçta (11 Kasım 2020 Çarşamba)

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Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer. Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar. Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir...
Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM 34. BÖLÜM NE ZAMAN?
Kuruluş Osman yeni sezon 33. bölüm tarihi henüz açıklanmadı. 33. bölüm Kuruluş Osman 11 Kasım 2020 Çarşamba akşamı yayınlandı eğer bir değişiklik olmazsa Kuruluş Osman 33. bölüm 18 Kasım Çarşamba günü yayınlanacak.
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KURULUŞ OSMAN 34. BÖLÜM NE ZAMAN SAAT KAÇTA