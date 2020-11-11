Kuruluş Osman 33. bölüm izle yeni bölüm ne zaman saat kaçta (11 Kasım 2020 Çarşamba)

11 Kasım Kuruluş Osman 33. bölüm tek parça izle meraklıları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kuruluş Osman 33. bölüm tek parça izle konusunda yapılan araştırmaların oldukça yüksek olduğu belli oldu. Kuruluş Osman 11 Kasım 33. bölümünde yaşananlar yine solukları kesti ve büyük ilgiyle takip edildi. İzleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler Kuruluş Osman sezon finali izle, Kuruluş Osman son bölüm, 11 Kasım Kuruluş Osman sezon finali tek parça, Kuruluş Osman 33. bölüm tek parça için haberimize göz atabilirsiniz...

11 Kasım 2020 09:56
Kuruluş Osman 33. bölüm izle yeni bölüm ne zaman saat kaçta (11 Kasım 2020 Çarşamba)
Kuruluş Osman 11 Kasım yeni bölüm 33. bölüm ve Kuruluş Osman 11 Kasım Haziran 33. bölüm izle tek parça full hd olarak yayınlanıyor ve dznn takipçileri çok büyük bir hayran kitlesi ile diziyi izledi. 33 bölüm izle son bölüm hakkında yazılanlardan sonra büyük ilgi çekti. Son bölümde yaşananlar full ve tek parça olarak ATV tarafından yayınlandı ve görücüye çıktı.
Kuruluş Osman ATV ekranlarında seyirciyle sezon finalinde buluştu ve 11 Kasım tarihinde izleyiciler televizyon başına kilitlendi. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden Kuruluş Osman 33 bölüm izle full hd ile birlikte Kuruluş osman sezon finali tek parça, Kuruluş Osman son bölüm full, Kuruluş Osman son bölüm izle, Kuruluş Osman son bölüm tek parça diyerek yeni bölümü izleyebilirsiniz...

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer. Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar. Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir...

Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?



KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM 34. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman yeni sezon 33. bölüm tarihi henüz açıklanmadı. 33. bölüm Kuruluş Osman 11 Kasım 2020 Çarşamba akşamı yayınlandı eğer bir değişiklik olmazsa Kuruluş Osman 33. bölüm 18 Kasım Çarşamba günü yayınlanacak.

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KURULUŞ OSMAN 34. BÖLÜM NE ZAMAN SAAT KAÇTA

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