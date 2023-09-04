Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı olan "63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri"nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 76'sı başpehlivan olmak üzere 1306 pehlivanın katıldığı güreşlerde final müsabakaları yapıldı.



Baş boyunda Orhan Okulu'yu mağlup eden Hüseyin Gümüşalan ile Yusuf Can Zeybek'i yenen Ali Gürbüz, finale çıktı.



Ali Gürbüz, final müsabakasında rakibi Hüseyin Gümüşalan'ı puanlama bölümünde "tuş" ederek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.







