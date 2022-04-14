Kurtarıcı diye geldi, Torrent Terim'i arattı

Galatasaray'da 'kurtarıcı' olarak teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent, oynattığı oyunla beklentilerin altında kalırken birçok istatistikte de Fatih Terim'i arattı. Terim görevde kaldığı 20. hafta sonunda sarı kırmızılılar puan cetvelinde 12. sırada yer alıyordu. Bu süre zarfında 24 gol yiyen ve 24 gol atan Galatasaray'ın averajı sıfırdı. İspanyol teknik adamın gelmesiyle üst üste beş haftadan galibiyet çıkaramayan Aslan şu an puan cetvelinde 14. sırada yer alıyor.



GERİLEME DÖNEMİ



Torrent'in yönetiminde 12 lig maçı oynayan sarı kırmızılılar 21 puan topladı, 18 gol atıp kalesinde 23 gördü. Averajı - 5'e geriledi. Geriye kalan haftalarda kalede 3 gol daha görülürse Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok gol yediği (50) sezonu yaşamış olacak.



Ayrıca Terim zamanında 35,03 gol beklentisi yaşanırken, Torrent dönemimde pozisyon bulmakta zorlanan Galatasaray'da'da bu rakam 21'e geriledi. Buna bağlı olarak pozisyon üretiminde de birinci sıradan, 14. basamağa düşüldü.





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