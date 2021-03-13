İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, evinde Elche ile karşı karşıya geldi. Alfredo di Stefano Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 90+1. dakikada attığı golle 2-1 kazandı ve geleceği tartışılan Zinedine Zidane bir hafta daha bu tartışmaları noktalamış oldu.



İlk yarısı 0-0 biten maçta Elche 61. dakikada Calvo'nun golüyle öne geçerken, Real Madrid'in beraberlik sayısını 73. Fransız golcü Karim Benzema'dan geldi. Tam maç bu skorla bitecek derken bir kez daha sahneye çıkan Benzema, 90+1. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.



Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, La Liga'da çıktığı son 7 iç saha maçında 7gol kaydetti ve takımını bu süreçte taşıyan isim oldu.



Ligde üst üste 2 beraberliğin ardından kazanan Real Madrid, puanını 57 yaptı. Geçen hafta da Sevilla'yı yenen ve ligde kalma savaşı veren Elche ise 24 puanda kaldı.



La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacakken, Elche ise erteleme maçında Sevilla deplasmanına gidecek.



