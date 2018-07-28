  •  
    Jason Denayer'den flaş G.Saray mesajı; "Aslan"
  •  
    Benfica'nın gol makinesi için bir teklif daha var!..
  •  
    F.Bahçe'nin eski yıldızı Serie A yolunda! Teklif...
  •  
    Alex'i şaşırtan o kargo!.. Mesajla birlikte paylaştı!
  •  
    Beşiktaş'ın dikkat çeken "tutulma" paylaşımı!..

Kurt Zouma'da fark 2 milyon euro!

Başkan Ali Koç "Ön eleme maçına tam kadro çıkacağız" sözünü tutmak için tüm şartları zorluyor. Comolli, Ayew'in ardından Kurt Zouma'ya da imza attırmak için büyük bir çaba harcıyor.

Kaynak: Takvim
Kurt Zouma'da fark 2 milyon euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2018 07:03
Benfica ile oynayacağı kritik maçlara kilitlenen Fenerbahçe'de transfer harekatı da devam ediyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Başkan Ali Koç, ilk basın toplantısında verdiği "Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına kadar transferler bitecek" sözü yerine getirmek için tüm şartları zorluyor. Andre Ayew'e imza attırarak kanatta yaşanan soruna çözüm bulan sportif direktör Damien Comolli şimdi de gözünü stoper takviyesine çevirdi. Comolli, teknik direktör Phillip Cocu'nun ilk hedefi olan Kurt Zouma'nın transferi için büyük çaba harcıyor. Alınan bilgilere göre Comolli, Fransız yıldızın menajeriyle el sıkıştı. Ancak Chelsea ile pazarlıklar sürüyor.

FARK 2 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro teklif ettiği, Chelsea'nin ise 3.5 milyon Euro istediği öğrenildi. Yoğun bir telefon trafiği yaşayan Comolli, 1 hafta içinde bu transferi de bitirmeyi hedefliyor.

HEM GÜÇLÜ HEM DE TEKNİK FENER'E İLAÇ OLUR

Genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir isim olan Kurt Zouma ayrıca çok güçlü bir fiziğe sahip... Yüksek tekniğiyle de fark yaratan Fransız yıldız, Fenerbahçe'ye ilaç olacak bir stoper.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için