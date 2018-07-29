Kurt Zouma olmazsa Mbodji

Fenerbahçe yönetimi Kurt Zouma transferinde bir prüz çıkması durumunda alternatif ismi de belirlemiş durumda...Fenerbahçe, Belçika Ligi ekiplerdinden Anderlecht'in 1.92 boyundaki Senegalli stoperi Kara Mbodj için de temaslarını sürdürüyor.28 yaşındaki oyuncu için de Anderlecht'e kiralama teklifinde bulunuldu ve olumlu geri dönüş alındı.Mbodji'nin adı Galatasaray ile de anılıyordu.