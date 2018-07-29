Kurt Zouma ''Fenerbahçe'' dedi

Chelsea'den ayrılmaya karar veren Kurt Zouma, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor.

29 Temmuz 2018 06:24
Kurt Zouma ''Fenerbahçe'' dedi
Andre Ayew'i kiralayarak ilk yabancı transferini gerçekleştiren Fenerbahçe, 2. transferine artık çok yakın. Sportif direktör Damien Comolli'nin 15 gündür dirsek temasında olduğu Chelsea'nin Fransız stoperi Kurt Zouma'nın imzaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Son olarak Premier Lig ekibi Newcastle United'ın teklifini "Zirveye oynayan bir takımda forma giymek istiyorum" diyerek geri çeviren Kurt Zouma'nın Chelsea yönetimine, "Fenerbahçe benim için uygun bir adres" ifadeseni kullandığı da gelen haberler arasında...

ORTA YOL BULUNACAK
Kurt Zouma için Fenerbahçe 1.5 milyon Euro kiralama bedeli teklif ederken, Chelsea 3.5 milyon Euro istemişti. Ancak iki kulübün orta yolu bulmasının yüksek olasılık olduğu ifade ediliyor.

23 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezonu da Stoke City'de kiralık geçirmiş ve kırmızı-beyazlı ekibin formasıyla Premier League'de 34 maça çıkmıştı.

Kaynak: Takvim

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