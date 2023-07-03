Kurt hoca, Crystal Palace ile devam dedi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, mart ayında göreve gelen İngiliz teknik direktör Roy Hodgson ile bir sezon daha yola devam etme kararı aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Kurt hoca, Crystal Palace ile devam dedi!
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03 Temmuz 2023 16:13
Roy Hodgson, sezon sonuna kadar Crystal Palace'ta kalacak.

 Kulüpten yapılan açıklamada, 75 yaşındaki teknik adamın 2023-24 sezonu sonuna kadar teknik direktörlük görevini sürdüreceği belirtildi.

İngiltere Premier Lig tarihinin en yaşlı çalıştırıcısı konumundaki Hodgson, Patrick Vieira yönetiminde geçen sezon kümede kalma tehlikesi yaşayan Crystal Palace'ta Fransız teknik direktörün yerine mart ayında göreve gelmişti. Hodgson yönetiminde aldığı başarılı sonuçların ardından çıkışa geçen Crystal Palace, ligi 11. sırada tamamlamıştı.

Crystal Palace'ı 2017-21 sezonları arasında da çalıştıran Roy Hodgson, kulüp kariyerinde Liverpool, Inter, Watford, West Bromwich Albion, Fulham, Udinese, Kopenhag, Grasshoppers, Viking, Blackburn Rovers, Neuchatel Xamax, Malmö, Örebro, Bristol City ve Halmstads takımlarını yönetti. Deneyimli teknik adam, İngiltere, Finlandiya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre'nin milli takımlarını da çalıştırdı.

 

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