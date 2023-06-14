Kürşad Sürmeli, Altınordu'ya veda etti

Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Altınordu'da sözleşmesi sona eren Kürşad Sürmeli'nin takımdan ayrıldığı öğrenildi.
Kırmızı-lacivertlilerin iki sezondur görev yapan 27 yaşındaki orta saha ile sözleşme yenilemediği ifade edildi.
Altınordu'nun 2020-2021 sezonunda Hollanda 2. Lig ekibi Maastricht'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı gurbetçi oyuncu, geride kalan iki sezonda 51 mücadelede görev yaptı.
Kırmızı-lacivertlilerin iki sezondur görev yapan 27 yaşındaki orta saha ile sözleşme yenilemediği ifade edildi.
Altınordu'nun 2020-2021 sezonunda Hollanda 2. Lig ekibi Maastricht'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı gurbetçi oyuncu, geride kalan iki sezonda 51 mücadelede görev yaptı.
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