Kürekte plaj sprint dalı 2028 Olimpiyat Oyunları'na dahil edildi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), deniz küreği branşının dalı olan plaj sprintini 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na dahil etti.



Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, IOC'nin teklif edilen 16 disiplin içinde sadece deniz küreği plaj sprintinin Los Angeles 2028'de yer almasına karar verdiği ifade edildi.



Tarihte ilk kez kürek branşının iki dalla olimpiyatlarda yer alacağı ve erkekler tek çifte, kadınlar tek çifte ile karma iki çifte yarışlarının olacağı kaydedildi.



Türkiye'de de plaj sprint yarışlarının yaygınlaşmaya başladığı ve uluslararası yarışlarda yer aldığı belirtildi.



