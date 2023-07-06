Kürekte Gençler Türkiye Kupası başlıyor!

Gençler Türkiye Kürek Kupası, cuma günü Ankara'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kürekte Gençler Türkiye Kupası başlıyor!
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06 Temmuz 2023 16:21
Gençler Türkiye Kürek Kupası cuma günü Ankara'da start veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği organizasyon, Mogan Gölü'nde yarın başlayıp 9 Temmuz Pazar günü ödül töreniyle tamamlanacak.

Yarışa katılacak kulüplerin konaklamaları KYK yurtlarında ücretsiz bir şekilde yapılacak.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı kürekçilerin de yer aldığı organizasyonda, 500 sporcu mücadele edecek.

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