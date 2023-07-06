Kürekte Gençler Türkiye Kupası başlıyor!

Gençler Türkiye Kürek Kupası cuma günü Ankara'da start veriyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği organizasyon, Mogan Gölü'nde yarın başlayıp 9 Temmuz Pazar günü ödül töreniyle tamamlanacak.
Yarışa katılacak kulüplerin konaklamaları KYK yurtlarında ücretsiz bir şekilde yapılacak.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı kürekçilerin de yer aldığı organizasyonda, 500 sporcu mücadele edecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği organizasyon, Mogan Gölü'nde yarın başlayıp 9 Temmuz Pazar günü ödül töreniyle tamamlanacak.
Yarışa katılacak kulüplerin konaklamaları KYK yurtlarında ücretsiz bir şekilde yapılacak.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı kürekçilerin de yer aldığı organizasyonda, 500 sporcu mücadele edecek.