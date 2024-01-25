Kürekte Akdeniz Şampiyonu Fenerbahçe oldu

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 25 Ocak tarihinde Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 2024 Akdeniz Kupası yarışları tamamlandı. Yarışlarda kupanın sahibi, Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde Fenerbahçe oldu.

Sabah saatlerinde başlayan yarışlar, Büyükler ve 23 Yaş altı kategorilerinde düzenlenen yarışlara sahne oldu. Tek çifte ve İki Tek tekne sınıflarında suya inen kadın ve erkek sporcular, kupa için kıyasıya mücadele etti.



Yarışlar sonunda elde edilen puanlar neticesinde Erkekler kategorisinde Fenerbahçe 37 puanla birinci sırada yer alarak kupanın sahibi olurken, Galatasaray ise 29 puanla ikinci sırada yer aldı. Kadınlar kategorisinde ise Fenerbahçe 40 puanla kupayı kaldırırken, Galatasaray ise 21 puanla ikinci sırada yarışları tamamladı.



