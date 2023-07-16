Kürekte 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Bulgaristan'da

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası Bulgaristan'da düzenlenecek.Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 19-23 Temmuz tarihlerinde Filibe kentinde gerçekleştirilecek.Organizasyona katılacak milli sporcuların isimleri şunlar:BLW1x (Hafif Kilo 23 Yaş Altı Kadınlar Tek Çifte)Elis ÖzbayBM1x (23 Yaş Altı Erkekler Tek Çifte)Cevdet Ege MutluBLM2x (Hafif Kilo 23 Yaş Altı Erkekler İki Çifte)Ahmet Ali Kabadayı-Şefik ÇakmakBLW2- (Hafif Kilo 23 Yaş Altı Kadınlar İki Tek)Irmak Fertuğ - Simla Suay AlıncıBLW4x (Hafif Kilo 23 Yaş Altı Kadınlar Dört Çifte)Ebru Akınal-Eda Erkan-Deniznur Serra Baykara-Nisan İpar