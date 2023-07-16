Kürekte 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Bulgaristan'da

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası Bulgaristan'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kürekte 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Bulgaristan'da
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16 Temmuz 2023 22:02
23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası Bulgaristan'da düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 19-23 Temmuz tarihlerinde Filibe kentinde gerçekleştirilecek.

Organizasyona katılacak milli sporcuların isimleri şunlar:

BLW1x (Hafif Kilo 23 Yaş Altı Kadınlar Tek Çifte)

Elis Özbay

BM1x (23 Yaş Altı Erkekler Tek Çifte)

Cevdet Ege Mutlu

BLM2x (Hafif Kilo 23 Yaş Altı Erkekler İki Çifte)

Ahmet Ali Kabadayı-Şefik Çakmak

BLW2- (Hafif Kilo 23 Yaş Altı Kadınlar İki Tek)

Irmak Fertuğ - Simla Suay Alıncı

BLW4x (Hafif Kilo 23 Yaş Altı Kadınlar Dört Çifte)

Ebru Akınal-Eda Erkan-Deniznur Serra Baykara-Nisan İpar

 
 
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