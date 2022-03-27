Kürek yarışlarında şampiyon Fenerbahçe!

Türkiye Kürek Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası, Akademi Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Federasyon Kupası yarışları tamamlandı.



Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda Fenerbahçe, Galatasaray, Altınboynuz, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Kürek ve İstanbul Kürek'in de aralarında bulunduğu kulüplerin sporcuları mücadele etti.



Büyükler Türkiye Kupası'nda kadınlar ve erkeklerde Fenerbahçe şampiyon oldu.



Final yarışlarının ardından alınan sonuçlar şöyle:



Büyükler Türkiye Kupası



Kadınlar: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray



Erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray



Akademi Türkiye Kupası



Akademi kadınlar: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Koç Üniversitesi, 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi



Akademi erkekler: 1. Boğaziçi Üniversitesi, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3. Kadir Has Üniversitesi



Deniz Küreği Federasyon Kupası



Deniz küreği kadınlar: 1. Haliç Kürek, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Vira Denizciler



Deniz küreği erkekler: 1. Şişecam Çayırova, 2. İstanbul Kürek, 3. İzmit Sümerspor Kürek



Dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri, Federasyon Başkanı Erhan Ertürk ve diğer ilgililer tarafından verildi.





İLGİLİ VİDEO