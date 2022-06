Kürek sporu başkentten tüm Türkiye'ye yayılacak!

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, "Kürek sporu başkentimizden başlayıp tüm yurdu saracak." dedi.



Ankara, Gençler Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Kupası'nın eş zamanlı gerçekleştirileceği organizasyonla yıllar sonra kürek yarışına ev sahipliği yapacak.



Mogan Gölü'nde düzenlenecek organizasyonda elemeler yarın, kupa yarışları 25-26 Haziran'da gerçekleştirilecek.



Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Gençler Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Kupası kürek yarışları öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Kürek sporunun Türkiye'de yaygınlaştırılması için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Ertürk, bu çalışmaların ilk ayağının Ankara'da start aldığını söyledi.



Başkentin ev sahipliği yapacağı yarışlar için büyük heyecan duyduklarını belirten Erhan Ertürk, sözlerine şöyle devam etti:



"Göreve gelirken verdiğimiz bir söz vardı; kürek sporu ülkemizin belli bölgeleriyle sınırlı kalmayacak, tüm yurda yayılacak. 'Kürek her yerde' diyerek başladığımız bu görevde, kürek sporunu Türkiye'nin her bir noktasına yaymak ve ülkemizin her bir yanında sporcu geliştirerek Kürek Milli Takımımıza kazandırmak temel hedefimiz oldu. Muazzam gölleri bulunan ve üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin her noktasında kürek yarışları yapma ve sporumuzun her alanda tanınırlığını ve gelişimini artırma sözümüzü başkentte yerine getiriyoruz. Kürek sporu başkentimizden başlayıp tüm yurdu saracak."



"Ankara küreğin başkenti olacak"



Gençler Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışlarının önemine işaret eden Ertürk, organizasyonun 20 yıla yakın bir süre sonra Ankara'da yapılacak ilk kürek yarışı olduğunu belirtti.



Başkan Ertürk, yarış organizasyonunun düzenlenmesine destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, Ankara'yı küreğin başkenti haline getirmek istediklerini dile getirdi.



Geleceğin milli takım sporcularının yarışacağı Gençler Türkiye Kupası'nın büyük bir ses getireceğine inandığını söyleyen Ertürk, ileride başkentte milli takım kamplarının da yapılması hazırlığı içerisinde olduklarını kaydetti.



"Her bölgede kürek yarışları düzenlemeye devam edeceğiz"



Erhan Ertürk, kürek sporunu ülke çapında yayma projesinin ilk ayağı olan Ankara yarışlarından sonra da çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.



Federasyon yönetimi olarak "Kürek her yerde" diyerek yola çıktıklarının altını çizen Ertürk, şöyle konuştu:



"Ankara'daki Gençler Türkiye Kupası'nın ardından Adıyaman Valiliği ile yaptığımız iş birliğiyle Gençler Türkiye Şampiyonası'nı ağustos ayında Adıyaman'da düzenleyeceğiz. Doğu Anadolu'daki ilk yarışımız olacak, bu yarışla bir ilke imza atacağız. Bu gibi organizasyonları sürekli hale getirecek ve verdiğimiz sözü tutarak ülkemizin her bölgesinde kürek yarışları düzenlemeye devam edeceğiz."





