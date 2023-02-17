Kürek sporcusu Alper Efe Taştaş, vefat etti

Türkiye Kürek Federasyonu, Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Alper Efe Taştaş'ın, vefat ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kürek sporcusu Alper Efe Taştaş, vefat etti
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17 Şubat 2023 14:34
Türkiye Kürek Federasyonu, Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü kürek sporcusu Alper Efe Taştaş'ın, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyondan "Acı Kaybımız" başlığıyla yapılan açıklamada, "Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızdan Alper Efe Taştaş'ın ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Kürek Federasyonu olarak sporcumuz Alper Efe Taştaş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Kürek ailemizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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