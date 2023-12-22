Kürek Milli Takımı'nın Köyceğiz kampı tamamlandı

Hazırlıklarını Muğla Köyceğiz'de sürdüren Kürek Milli Takımı, kampı noktaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kürek Milli Takımı'nın Köyceğiz kampı tamamlandı
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22 Aralık 2023 20:16
Kürek Milli Takımı'nın Muğla Köyceğiz kampı sona erdi.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde 20 gün süren kampa 42 milli sporcu katıldı.

Sporcular 4 bin metrelik parkurda, tekli, ikili ve dörtlü kategorilerde kürek çekerek performanslarını ölçtü.

Günde iki antrenmanla çalışmalarını sürdüren milliler, üçüncü kamp dönemini Ocak 2024'de yine Köyceğiz'de gerçekleştirecek.

Kürek Milli Takım Antrenörü Sonat Doğan, kampa 42 sporcunun katıldığını belirterek, "Bunların içinde 10, 12 sporcumuz milli takım adayı seçilebilecek gibi görünüyor. Ocaktaki kampımıza da o sporcularla devam edeceğiz. Onların arasından da uluslararası yarışlarda başarılı olacak sporcuları seçmeye çalışıyoruz." dedi.

Doğan, kampa katılan sporcuların her gün yaptıkları antrenmanla kondisyonlarını gördüklerini ifade etti.

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