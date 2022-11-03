Kürek maratonu heyecanı Adıyaman'da yaşanacak

Commagene Kürek Maratonu'na Adıyaman ev sahipliği yapacak.



Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'nin ilk kürek maratonu 18-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.



Yarışlar, Besni ilçesindeki Kızlin köyünden başlayarak, Damlıca köyüne kadar olan mesafede Atatürk Baraj Gölü'nde gerçekleştirilecektir.



Sporcular olimpik 4x ve 1x sınıflarında 42 kilometre, C4x+ (Deniz küreği) sınıfında ise 21 kilometre (yarı maraton) uzunluğundaki parkurda yarışacak.



Organizasyon, 18 yaşın üzerindeki lisanslı kürek sporcularının katılımına açık olacak. Kayıtlar commagenerowing.com internet sitesi üzerinden 11 Kasım Cuma günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.



