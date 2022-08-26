Kürek heyecanı Adıyaman'da yaşanacak

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapılacak Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın seremonisi gerçekleştirildi.



Adıyaman Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesinin katkılarıyla 26 Ağustos Cuma günü başlayacak şampiyonada 20 kulüp ve 500 yarışmacı mücadele edecek.



Yarışma öncesinde düzenlenen törende konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Tabiat Gölü'nde ilk kez bu tür yarışmanın düzenlendiğini söyledi.



Gölbaşı Gölü'nün yarışmalara müsait olduğunu vurgulayan Çuhadar, şöyle konuştu:



"Kürek Sporları Şampiyonası Türkiye'de ilk defa doğuda, Adıyaman'da yapılıyor. Bundan sonra Gölbaşı ilçemizin Balkan ve Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Çünkü bizde göl, doğa ve azim var. Gölbaşı ilçemiz her zaman ilklerin ilçesi olmuştur. İnşallah bu azim devam ettiği sürece arkadaşlarımızla birlikte çok güzel işler yapacağız."



Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ise kürek sporunun öneminden bahsetti.



Amaçlarının bütün gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, kürek sporuna teşvik etmek ve gençlik için güzel bir gelecek hedeflemek olduğunu belirten Ertürk, "Bizim sporumuz zor bir spor. Bizi Adıyaman'a ve Gölbaşı'na teşvik eden ve Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın Gölbaşı ilçesinde yapılmasında emeği geçen valimize, vekilimize, kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. 2 gün boyunca burada çok keyifli müsabakalar gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Vali Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, müsabakaların yapılacağı Gölbaşı Gölü'ndeki parkuru tekneyle gezerek incelemelerde bulundu.



Organizasyon 28 Ağustos Pazar final yarışlarıyla tamamlanacak.









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