KURBANLIK FİYATLARI 2023 || Diyanet vekaletle kurbanlık kesimi bedeli ne kadar, kaç TL? Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları

KURBANLIK FİYATLARI 2023

İllere Göre Kurban Fiyatları Büyükbaş Hayvan Fiyatı Küçükbaş Hayvan Fiyatı (Avrupa Yakası) Canlı kilo: 27-28 TL Canlı kilo: 28-30 TL İstanbul 11.000-22.000 TL/baş 1.300-3.000 TL/baş (Anadolu Yakası) Canlı kilo: 27-28 TL Canlı kilo: 28-30 TL Ankara 9.000 TL/baş-30.000 TL/baş 800-2500 TL/baş Canlı kilo: 22-28 TL Canlı kilo: 25-30 TL İzmir 7.000-20.000 TL/baş 1.200-2.700 TL/baş Canlı kilo: 20-30 TL Canlı kilo: 25-35 TL Bursa 12.000-17.000 TL/baş 1.500-2.200 TL/baş Canlı kilo: 28-30 TL Canlı kilo: 35 TL Adana 5.000-26.000 TL/baş 1.000-3.500 TL/baş Canlı kilo: 23-25 TL Canlı kilo: 27-29 TL Antalya 7.500-20.000 TL/baş 1.800-3.000 TL/baş Canlı kilo: 28 TL Canlı kilo: 30 TL Konya 7.000-18.000 TL/baş 900-2.000 TL/baş Canlı kilo: 20-25 TL Canlı kilo: 26 TL Gaziantep 9.000-18.000 TL/baş 1.250-2.500 TL/baş Canlı kilo: 22-23 TL Canlı kilo: 25-26-27 TL Ş. Urfa 8.500-13.500 TL/baş 1.000-1.500 TL/baş Canlı kilo: 22-23 TL Canlı kilo: 22-23 TL İzmit 12.500-25.000 TL/baş 1.500-2.500 TL/baş Canlı kilo: 25-30 TL Canlı kilo: 20-30 TL Diyarbakır 9.000-14.000 TL/baş 1.300-1.700 TL/baş Canlı kilo: 22,5-23 TL Canlı kilo: 23-23,5 TL Hatay 6.000-22.000 TL/baş 1.500-2.500TL/baş Canlı kilo: 22-24 TL Canlı kilo: 26-30 TL Balıkesir – 1.500-2.000 TL/baş Canlı kilo: 23-25 TL Canlı kilo: 35 TL Erzurum 5.000-30.000 TL/baş 800-2.000 TL/baş Canlı kilo: 20-22,50 TL Canlı kilo: 24-35 TL Van 7.500-18.000 TL/baş 1.100-1.500 TL/baş Canlı kilo: 22-24 TL Canlı kilo: 25-26 TL Trabzon 6.000-13.000 TL/baş 1.000-1.500 TL/baş Canlı kilo: 22-24 TL Canlı kilo: 26-28 TL Samsun 6.000-12.000 TL/Baş 1.000-2.000 TL/Baş Canlı kilo 22-25 TL – Sakarya 12.000-20.000 TL/Baş 1.000-2.2500 TL/Baş Canlı kilo 20-25 TL Canlı kilo 25-30 TL Afyonkarahisar 5.000-10.000 TL /Baş 1.500-2.500 TL/Baş Canlı kilo 25-28 TL – Eskişehir 6.000-16.000 TL/Baş 1.200-3.500 TL/Baş Canlı kilo 25-27 TL Canlı kilo 30-32 TL Kastamonu 6.000-17.000 TL/Baş 1.000-3.000 TL/Baş Canlı kilo 22-24 TL – Çanakkale 7.000-20.000 TL/Baş 800-2.500 TL/Baş Canlı kilo 28-30 TL Canlı kilo 30 TL Karaman 10.000-20.000 TL/Baş 1.100-2.600 TL/Baş Canlı kilo 19-21-23 TL Canlı kilo 25-27 TL Aydın 7.000-22.000 TL/Baş 1.500-2.500 TL/Baş Canlı kilo 25 TL Canlı kilo 30-35 TL Denizli 8.000-18.000 TL/Baş 1.500-3.000 TL/Baş Canlı kilo 28-30 TL Canlı kilo 32 TL Mersin 9.000-18.000 TL/Baş 1.200-1.700 TL/Baş Canlı kilo 24-26 TL Canlı kilo 26-28 TL Kayseri 10.000-20.000 TL/Baş 1.500-2.000 TL/Baş Manisa 9.000-17.000 TL/Baş 1.500-2.200 TL/Baş Malatya 5.000-20.000 TL/Baş 1.000-2.000 TL/Baş Canlı kilo 20-25 TL Canlı kilo 25-27 TL Kahramanmaraş 8.000-14.000 TL/Baş 1.500-1.750 TL/Baş Canlı kilo 24 TL – Tekirdağ 15.000-25.000 TL/Baş 2.000-3.000 TL/Baş

Kurban fiyatları listesi 2023, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini duyurmasının ardından merak konusu oldu. Buna göre vekaletle kurban kesim ücreti yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olacak. Öte yandan Küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana gibi kurbanlık fiyatları internette araştırılıyor. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2023 kurban fiyatları listesi... Peki, Diyanet 2023 kurbanlık fiyatları listesi ile canlı küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana ne kadar, kaç TL oldu? İşte son durum ve 2023 fiyat listesi…Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandıHenüz 2023 yılına ait vekaletle kurban kesimi bedeli Diyanet tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurtiçi için 2 bin 250 lira, yurtdışı için de bin 800 lira olarak belirlendiğini duyurulmuştu.Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn bidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.27 Haziran 2023 Salı Arefe28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.Kurbanlık fiyatları, il ve hayvan türüne göre değişiyor. Diyanet İşleri 2023 yılı için Kurban Bayramı vekalet fiyatlarını belirledi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı. Buna göre; Ülkemizde 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak açıklandı.