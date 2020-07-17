Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı açıkladı

"Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Haber; Sporx.com
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı açıkladı
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17 Temmuz 2020 14:15
Koronavirüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili olarak açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olmayacağını resmen açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok" dedi.



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