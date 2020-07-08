Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan açıkladı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını açıkladı.



Bakan Koca, "Kurban Bayramı kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Kısmi tartışıldı ama öneri gelmedi. Önümüzdeki günlerde daha netleşmiş olur. Sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama özellikle il bazında birtakım kısıtlamaların gündeme gelebileceği konuşuldu. Bunu da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre il hıfzısıhha kurulu kararları almaya yetkili. İl bazında birtakım kısıtlamalar sözkonusu olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız." ifadelerini kullandı.



